Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 19 декабря 2021
Тоттенхэм
19.12.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
13'
Г. Кейн
74'
Х. Сон
35'
Д. Жота
70'
Э. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
90'
+5
Желтая карточка
К. Цимикас
90'
+2
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Жота
Замена
С. Регилон
️️️️
Р. Сессеньон
86'
85'
Желтая карточка
И. Конате
84'
Желтая карточка
Н. Кейта
81'
Замена
К. Цимикас
️️️️
С. Мане
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
81'
77'
Красная карточка
Э. Робертсон
ГОЛ! 2:2!
Х. Сон
74'
70'
ГОЛ! 1:2!
Э. Робертсон
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Замена
О. Скипп
️️️️
Т. Н'Домбеле
64'
60'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Т. Мортон
Желтая карточка
Б. Дэвис
58'
Желтая карточка
Г. Уинкс
47'
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
Э. Робертсон
Желтая карточка
Эмерсон
28'
23'
Желтая карточка
Т. Мортон
Желтая карточка
Г. Кейн
20'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
30
Сессеньон
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
22
Эмерсон
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Сон
8
Алли
9
Кейн
4-3-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
16
Конате
3
Робертсон
23
Мортон
8
Кейта
20
Милнер
10
Салах
20
Жота
10
Мане
30
Сессеньон
3
Регилон
3
Регилон
30
Сессеньон
22
Н'Домбеле
34
Скипп
34
Скипп
22
Н'Домбеле
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
10
Мане
33
Цимикас
33
Цимикас
10
Мане
20
Жота
2
Гомес
2
Гомес
20
Жота
23
Мортон
9
Фирмино
9
Фирмино
23
Мортон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
20
Джовани Ло Чельсо
АП
40
Брэндон Остин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
40
Брэндон Остин
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Ливерпуль
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+