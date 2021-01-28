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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 28 января 2021
Тоттенхэм
28.01.2021, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
49'
П. Хейбьерг
45+4'
Р. Фирмино
47'
Т. Александер-Арнольд
65'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
87'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Г. Бэйл
️️️️
С. Бергвейн
81'
78'
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Алькантара
65'
ГОЛ! 1:3!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
50'
Желтая карточка
Н. Филлипс
ГОЛ! 1:2!
П. Хейбьерг
Пас отдал
С. Бергвейн
49'
47'
ГОЛ! 0:2!
Т. Александер-Арнольд
46'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Ж. Матип
Замена
Г. Уинкс
️️️️
С. Орье
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Кейн
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Мане
Желтая карточка
С. Бергвейн
30'
24'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Льорис
6
Родон
15
Дайер
2
Доэрти
4
Дэвис
92
Орье
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
34
Бергвейн
3-4-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
3
Робертсон
23
Вейналдум
6
Алькантара
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
92
Орье
4
Уинкс
4
Уинкс
92
Орье
9
Кейн
9
Ламела
9
Ламела
9
Кейн
34
Бергвейн
18
Бэйл
18
Бэйл
34
Бергвейн
32
Матип
3
Филлипс
3
Филлипс
32
Матип
6
Алькантара
21
Джонс
21
Джонс
6
Алькантара
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
46
Рис Уильямс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
46
Рис Уильямс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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