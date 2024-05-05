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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 05 мая 2024
Ливерпуль
05.05.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
4 : 2
Завершен
Тоттенхэм
16'
М. Салах
45'
Э. Робертсон
50'
К. Гакпо
59'
Х. Эллиот
72'
Ришарлисон
77'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
90'
+2
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Х. Эллиот
83'
77'
ГОЛ! 4:2!
Х. Сон
Пас отдал
Ришарлисон
75'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
П. Сарр
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
А. Мак Аллистер
75'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
75'
72'
ГОЛ! 4:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Б. Джонсон
Замена
С. Байчетич
️️️️
В. Эндо
65'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Робертсон
64'
63'
Желтая карточка
И. Биссума
61'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Р. Бентанкур
61'
Замена
О. Скипп
️️️️
Эмерсон
61'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Кулушевски
ГОЛ! 4:0!
Х. Эллиот
Пас отдал
М. Салах
59'
57'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Х. Эллиот
50'
47'
Желтая карточка
М. ван де Вен
ГОЛ! 2:0!
Э. Робертсон
45'
44'
Желтая карточка
П. Сарр
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
К. Гакпо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
Куанса
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
10
Мак Аллистер
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
4-3-3
25
Викарио
22
Эмерсон
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
3
Робертсон
2
Гомес
2
Гомес
3
Робертсон
3
Эндо
22
Байчетич
22
Байчетич
3
Эндо
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Эллиот
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Эллиот
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
22
Эмерсон
34
Скипп
34
Скипп
22
Эмерсон
21
Кулушевски
10
Мэддисон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
29
Сарр
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
29
Сарр
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
30
Бентанкур
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
4
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
13
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
12
Офсайды
7
2
Количество передач
420
521
Сейвы
4
7
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.16
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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