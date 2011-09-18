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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 18 сентября 2011
Тоттенхэм
18.09.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Ливерпуль
7'
Л. Модрич
66'
Д. Дефо
68'
Э. Адебайор
90+3'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
ГОЛ! 4:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
+3
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Д. Дефо
Замена
С. Бассонг
️️️️
Л. Кинг
Замена
К. Беллами
️️️️
Л. Суарес
Замена
Д. Спиринг
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 3:0!
Э. Адебайор
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Вторая желтая
М. Шкртел
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Н. Кранчар
+4
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
М. Шкртел
Вторая желтая
Ч. Адам
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. Аггер
Желтая карточка
Э. Адебайор
12'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-3-1-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
10
Модрич
8
Паркер
19
Кранчар
18
Бэйл
9
Дефо
25
Адебайор
4-4-2
25
Рейна
37
Шкртел
23
Каррагер
22
Аггер
21
Энрике
19
Даунинг
6
Лейва
14
Хендерсон
16
Адам
9
Суарес
9
Кэрролл
26
Кинг
4
Бассонг
4
Бассонг
26
Кинг
19
Кранчар
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
19
Кранчар
9
Дефо
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
9
Дефо
22
Аггер
4
Коатес
4
Коатес
22
Аггер
19
Даунинг
8
Спиринг
8
Спиринг
19
Даунинг
9
Суарес
39
Беллами
39
Беллами
9
Суарес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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