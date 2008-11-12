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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 12 ноября 2008
Тоттенхэм
12.11.2008, среда, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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07.11.2026
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Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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0 : 2
24.10.2026
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Тоттенхэм
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19.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 3
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 2
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0 : 1
01.11.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
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2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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