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Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 02 апреля 2016
Ливерпуль
02.04.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
53'
Ф. Коутиньо
62'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Милнер
90'
+3
87'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Алли
Замена
Д. Аллен
️️️️
А. Лаллана
80'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
71'
66'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Э. Джан
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Старридж
53'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Деле Алли
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
3-3-1-2-1
1
Льорис
6
Виммер
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
8
Дембеле
3
Роуз
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
10
Лаллана
7
Аллен
7
Аллен
10
Лаллана
20
Милнер
33
Айб
33
Айб
20
Милнер
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
8
Алли
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Алли
7
Сон
89
Шадли
89
Шадли
7
Сон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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