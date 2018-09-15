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Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 15 сентября 2018
Тоттенхэм
15.09.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
90+3'
Э. Ламела
39'
Д. Вейналдум
54'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
ГОЛ! 1:2!
Э. Ламела
Пас отдал
К. Эриксен
90'
+3
90'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Т. Александер-Арнольд
83'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Кейта
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Э. Дайер
83'
74'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Уинкс
73'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Дембеле
60'
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фирмино
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вейналдум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Ворм
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
3
Роуз
2
Триппьер
4
Уинкс
8
Дембеле
24
Эриксен
7
Моура
9
Кейн
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Кейта
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
15
Дайер
2
Ваньяма
2
Ваньяма
15
Дайер
4
Уинкс
7
Сон
7
Сон
4
Уинкс
8
Дембеле
9
Ламела
9
Ламела
8
Дембеле
2
Александер-Арнольд
32
Матип
32
Матип
2
Александер-Арнольд
9
Фирмино
14
Хендерсон
14
Хендерсон
9
Фирмино
8
Кейта
15
Старридж
15
Старридж
8
Кейта
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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