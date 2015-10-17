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Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 17 октября 2015
Тоттенхэм
17.10.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Л. Лейва
87'
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Ламела
87'
81'
Замена
Д. Аллен
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
Э. Ламела
59'
35'
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Н. Шадли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
24
Джером Синклэйр
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
2
Уокер
89
Шадли
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-1-2-2-1
22
Миньоле
17
Клайн
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
6
Лейва
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
89
Шадли
9
Н'Жи
9
Н'Жи
89
Шадли
9
Ламела
25
Таунсенд
25
Таунсенд
9
Ламела
10
Лаллана
7
Аллен
7
Аллен
10
Лаллана
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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