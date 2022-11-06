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Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 06 ноября 2022
Тоттенхэм
06.11.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
70'
Г. Кейн
11'
М. Салах
40'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
90'
+2
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Салах
Замена
Л. Моура
️️️️
И. Биссума
89'
87'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Нуньес
74'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Х. Эллиот
74'
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Кулушевски
70'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Эмерсон
69'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Р. Сессеньон
69'
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
3-2-3-1-1
1
Льорис
30
Сессеньон
15
Дайер
2
Лангле
4
Дэвис
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
28
Биссума
30
Бентанкур
5
Перишич
9
Кейн
4-1-1-2-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
10
Салах
10
Эллиот
9
Фирмино
29
Нуньес
22
Эмерсон
2
Доэрти
2
Доэрти
22
Эмерсон
30
Сессеньон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
30
Сессеньон
28
Биссума
7
Моура
7
Моура
28
Биссума
29
Нуньес
2
Гомес
2
Гомес
29
Нуньес
10
Эллиот
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Эллиот
9
Фирмино
21
Джонс
21
Джонс
9
Фирмино
10
Салах
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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