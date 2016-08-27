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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 27 августа 2016
Тоттенхэм
27.08.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
72'
Д. Роуз
43'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Матип
90'
+4
Замена
К. Стюарт
️️️️
А. Лаллана
Замена
Г. Уинкс
️️️️
К. Эриксен
90'
+3
88'
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Мане
86'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Кейн
83'
Желтая карточка
Д. Алли
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роуз
Пас отдал
Э. Ламела
72'
69'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Ф. Коутиньо
63'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
Я. Вертонген
52'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Милнер
32'
Желтая карточка
С. Мане
Желтая карточка
Д. Роуз
29'
Замена
В. Янссен
️️️️
К. Уокер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
48
Люк МакГи
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Ливерпуль
13
Александр Маннингер
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
13
Ворм
3
Роуз
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
2
Ваньяма
15
Дайер
24
Эриксен
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
3-3-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
32
Матип
6
Ловрен
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
24
Эриксен
4
Уинкс
4
Уинкс
24
Эриксен
9
Кейн
17
Онома
17
Онома
9
Кейн
2
Уокер
14
Янссен
14
Янссен
2
Уокер
10
Лаллана
6
Стюарт
6
Стюарт
10
Лаллана
10
Мане
15
Старридж
15
Старридж
10
Мане
11
Коутиньо
27
Ориги
27
Ориги
11
Коутиньо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
48
Люк МакГи
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Александр Маннингер
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
48
Люк МакГи
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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