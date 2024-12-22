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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ливерпуль
Тоттенхэм - Ливерпуль: обзор матча 22 декабря 2024
Тоттенхэм
22.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 6
Завершен
Ливерпуль
41'
Д. Мэддисон
72'
Д. Кулушевски
83'
Д. Соланке
23'
Л. Диас
36'
А. Мак Аллистер
45+1'
Д. Собослаи
54'
М. Салах
61'
М. Салах
85'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ливерпуль
87'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
87'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
85'
ГОЛ! 3:6!
Л. Диас
Пас отдал
М. Салах
ГОЛ! 3:5!
Д. Соланке
Пас отдал
Б. Джонсон
83'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Сон
82'
Желтая карточка
Л. Бергвалл
79'
ГОЛ! 2:5!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Д. Соланке
72'
68'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Мак Аллистер
68'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Гакпо
61'
ГОЛ! 1:5!
М. Салах
Пас отдал
Д. Собослаи
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
П. Сарр
58'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Мэддисон
58'
54'
ГОЛ! 1:4!
М. Салах
52'
Желтая карточка
Д. Собослаи
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Собослаи
Пас отдал
М. Салах
ГОЛ! 1:2!
Д. Мэддисон
41'
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Мак Аллистер
31'
Желтая карточка
К. Гакпо
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
23
Порро
3
Дрэгушин
99
Спенс
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
10
Мэддисон
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Мэддисон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
10
Мак Аллистер
21
Джонс
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
1
2
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Офсайды
4
4
Количество передач
525
491
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.25
4.46
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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