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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 24 мая 2009
Ливерпуль
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
30'
Ф. Торрес
64'
А. Хаттон (АГ)
79'
Й. Бенаюн
77'
Р. Кин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
С. Хююпя
️️️️
С. Джеррард
Желтая карточка
В. Чорлука
Замена
Д. Бент
️️️️
Г. Бэйл
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 3:1!
Й. Бенаюн
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 2:1!
Р. Кин
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
Замена
А. Риера
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Хаттон
Замена
Д. Бентли
️️️️
Д. Дженас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
6
Аурелио
22
Аггер
37
Шкртел
23
Каррагер
3
Алонсо
14
Маскерано
51
Бенаюн
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
4-4-2
1
Гомес
21
Хаттон
14
Чорлука
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
16
Дженас
16
Зокора
10
Модрич
18
Бэйл
9
Дефо
7
Кин
8
Джеррард
4
Хююпя
4
Хююпя
8
Джеррард
7
Кейт
77
Риера
77
Риера
7
Кейт
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
16
Дженас
21
Бентли
21
Бентли
16
Дженас
18
Бэйл
10
Бент
10
Бент
18
Бэйл
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:55 (в записи)
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