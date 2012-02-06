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Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 06 февраля 2012
Ливерпуль
06.02.2012, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
Д. Роуз
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
С. Даунинг
️️️️
К. Беллами
Замена
Л. Саа
️️️️
Э. Адебайор
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Г. Бэйл
Желтая карточка
С. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ливерпуль
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
16
Келли
8
Джеррард
16
Адам
8
Спиринг
7
Кейт
39
Беллами
9
Кэрролл
4-1-3-1-1
24
Фридель
2
Уокер
26
Кинг
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
8
Ливермор
19
Кранчар
8
Паркер
10
Модрич
18
Бэйл
25
Адебайор
39
Беллами
19
Даунинг
19
Даунинг
39
Беллами
7
Кейт
9
Суарес
9
Суарес
7
Кейт
19
Кранчар
3
Роуз
3
Роуз
19
Кранчар
25
Адебайор
28
Саа
28
Саа
25
Адебайор
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
53
Кэмерон Ланкастер
ЦФ
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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