Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2019/2020 Греция. Суперлига 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009