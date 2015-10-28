Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фиорентина
Верона - Фиорентина: обзор матча 28 октября 2015
Верона
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
25'
Р. Маркес (АГ)
57'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Фиорентина
Желтая карточка
С. Супрайен
90'
Замена
Л. Кеккин
️️️️
Матузалем
83'
80'
Замена
Н. Томович
️️️️
Д. Астори
Желтая карточка
Хуанито
71'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Д. Сала
69'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
А. Ионицэ
64'
60'
Замена
М. Бадель
️️️️
Д. Росси
57'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Росси
52'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Я. Блащиковски
50'
Желтая карточка
Д. Росси
Желтая карточка
Матузалем
39'
37'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Л. Греко
30'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Маркес
Желтая карточка
Э. Пизано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
27
Матузалем
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
77
Рафаэль
ВР
40
Андреа Бадан
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
38
Алессандро Спери
ЦП
74
Никола Джульельмелли
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-4-1-1
95
Голлини
5
Пизано
4
Маркес
18
Супрайен
18
Морас
7
Сала
19
Греко
27
Матузалем
17
Ионицэ
21
Хуанито
7
Янкович
4-3-3
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
21
Паскуаль
16
Блащиковски
6
Валеро
15
Весино
72
Иличич
9
Калинич
25
Росси
27
Матузалем
97
Кеккин
97
Кеккин
27
Матузалем
7
Сала
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
7
Сала
17
Ионицэ
26
Силигарди
26
Силигарди
17
Ионицэ
13
Астори
4
Томович
4
Томович
13
Астори
25
Росси
47
Бадель
47
Бадель
25
Росси
16
Блащиковски
10
Бернардески
10
Бернардески
16
Блащиковски
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
38
Алессандро Спери
ЦП
74
Никола Джульельмелли
ЦП
40
Андреа Бадан
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
77
Рафаэль
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
38
Алессандро Спери
ЦП
74
Никола Джульельмелли
ЦП
40
Андреа Бадан
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
77
Рафаэль
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Верона - Фиорентина
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 00:40)
Новости команд
Все
Верона
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+