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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 18 октября 2015
Верона
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
41'
Д. Паццини (П)
84'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Удинезе
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Л. Греко
86'
84'
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
75'
Замена
С. Перица
️️️️
Фелипе
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
Л. Силигарди
75'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
74'
67'
Желтая карточка
Фелипе
63'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Маркиньо
Замена
Э. Пизано
️️️️
Матузалем
56'
55'
Замена
С. Теро
️️️️
М. Итурра
Желтая карточка
Р. Маркес
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Паццини
41'
40'
Желтая карточка
М. Ваге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
27
Матузалем
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
3-4-1-2
77
Рафаэль
18
Супрайен
18
Морас
4
Маркес
7
Сала
20
Халлфредссон
27
Матузалем
19
Греко
21
Хуанито
26
Силигарди
11
Паццини
4-4-1-1
1
Карнезис
5
Данило
13
Ваге
27
Фелипе
6
Аднан
16
Итурра
88
Эденилсон
10
Лоди
77
Маркиньо
8
Фернандеш
10
Ди Натале
27
Матузалем
5
Пизано
5
Пизано
27
Матузалем
26
Силигарди
22
Хеландер
22
Хеландер
26
Силигарди
19
Греко
17
Ионицэ
17
Ионицэ
19
Греко
77
Маркиньо
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
77
Маркиньо
27
Фелипе
18
Перица
18
Перица
27
Фелипе
16
Итурра
77
Теро
77
Теро
16
Итурра
Остались в запасе
Верона
Удинезе
22
Павел Вшолек
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Верона - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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