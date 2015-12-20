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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сассуоло
Верона - Сассуоло: обзор матча 20 декабря 2015
Верона
20.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
39'
Л. Тони
34'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сассуоло
82'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Пеллегрини
68'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
К. Лариби
Замена
Д. Паццини
️️️️
Л. Силигарди
60'
Замена
Л. Греко
️️️️
Э. Халлфредссон
60'
58'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
Д. Сала
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
Пас отдал
П. Вшолек
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
Ш. Врсалько
5'
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
19
Леандро Греко
ЦП
27
Матузалем
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
3-4-1-2
95
Голлини
18
Супрайен
15
Бьянкетти
18
Морас
7
Сала
43
Вивиани
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
22
Вшолек
26
Силигарди
18
Тони
4-2-3-1
47
Консильи
24
Врсалько
13
Пелузо
15
Ачерби
28
Каннаваро
5
Лариби
6
Миссироли
21
Политано
7
Пеллегрини
11
Сансоне
10
Флоккари
20
Халлфредссон
19
Греко
19
Греко
20
Халлфредссон
26
Силигарди
11
Паццини
11
Паццини
26
Силигарди
7
Пеллегрини
32
Дункан
32
Дункан
7
Пеллегрини
5
Лариби
8
Бьондини
8
Бьондини
5
Лариби
21
Политано
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
21
Политано
Остались в запасе
Верона
Сассуоло
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Верона - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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