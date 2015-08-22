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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 22 августа 2015
Верона
22.08.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рома
61'
Б. Янкович
66'
А. Флоренци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
87'
Желтая карточка
Л. Кастан
Замена
Д. Паццини
️️️️
Б. Янкович
84'
83'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Жервиньо
Замена
Ромуло
️️️️
С. Супрайен
79'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Хуанито
74'
66'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Д. Де Росси
66'
Замена
С. Кейта
️️️️
М. Салах
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Флоренци
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Э. Халлфредссон
61'
Желтая карточка
Хуанито
51'
Желтая карточка
С. Супрайен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Верона
32
Энрико Венкато
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
51
Сильвио Аночич
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
5
Пизано
4
Маркес
18
Морас
18
Супрайен
7
Сала
20
Халлфредссон
19
Греко
21
Хуанито
18
Тони
7
Янкович
4-3-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
25
Кастан
44
Манолас
35
Торосидис
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
10
Салах
27
Жервиньо
10
Джеко
18
Супрайен
49
Ромуло
49
Ромуло
18
Супрайен
7
Янкович
11
Паццини
11
Паццини
7
Янкович
21
Хуанито
26
Силигарди
26
Силигарди
21
Хуанито
10
Салах
20
Кейта
20
Кейта
10
Салах
16
Де Росси
44
Фальке
44
Фальке
16
Де Росси
27
Жервиньо
8
Ибарбо
8
Ибарбо
27
Жервиньо
Остались в запасе
Верона
Рома
32
Энрико Венкато
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
51
Сильвио Аночич
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
32
Энрико Венкато
ВР
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
Остались в запасе
51
Сильвио Аночич
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Верона - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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