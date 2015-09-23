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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 23 сентября 2015
Интер
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Верона
56'
Ф. Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Верона
Желтая карточка
Д. Биабиани
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Мело
90'
+1
Замена
А. Раноккия
️️️️
А. Теллес
89'
82'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
75'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Д. Сала
71'
Замена
С. Супрайен
️️️️
М. Альбертацци
65'
Желтая карточка
Л. Греко
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Ж. Кондогбиа
63'
61'
Желтая карточка
Д. Сала
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Льяич
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мело
Пас отдал
А. Теллес
56'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
37'
21'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Паццини
8'
Желтая карточка
М. Альбертацци
Желтая карточка
Ф. Гуарин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
74
Никола Джульельмелли
ЦП
97
Лука Кеккин
ЦП
27
Матузалем
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ханданович
13
Теллес
13
Миранда
18
Сантон
30
Мело
17
Медель
19
Кондогбиа
13
Гуарин
14
Перишич
22
Льяич
9
Икарди
3-2-3-1-1
77
Рафаэль
22
Хеландер
15
Бьянкетти
5
Пизано
18
Морас
6
Альбертацци
7
Сала
43
Вивиани
19
Греко
21
Хуанито
11
Паццини
13
Теллес
13
Раноккия
13
Раноккия
13
Теллес
22
Льяич
9
Йоветич
9
Йоветич
22
Льяич
19
Кондогбиа
14
Биабиани
14
Биабиани
19
Кондогбиа
7
Сала
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
7
Сала
6
Альбертацци
18
Супрайен
18
Супрайен
6
Альбертацци
11
Паццини
26
Силигарди
26
Силигарди
11
Паццини
Остались в запасе
Интер
Верона
13
Ионуц Раду
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
74
Никола Джульельмелли
ЦП
97
Лука Кеккин
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
74
Никола Джульельмелли
ЦП
97
Лука Кеккин
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Интер - Верона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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