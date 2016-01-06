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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 06 января 2016
Ювентус
06.01.2016, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Верона
8'
П. Дибала
44'
Л. Бонуччи
81'
С. Дзадза
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Верона
Замена
Д. Ругани
️️️️
М. Касерес
83'
ГОЛ! 3:0!
С. Дзадза
Пас отдал
П. Погба
81'
80'
Замена
М. Фарес
️️️️
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
С. Стураро
79'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Мората
78'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
70'
63'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
П. Вшолек
60'
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Греко
Желтая карточка
А. Сандро
58'
48'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
К. Маркизио
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
П. Дибала
44'
23'
Желтая карточка
Л. Греко
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
(К)
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ПЗ
26
Лука Силигарди
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Артур Ионицэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
4
Касерес
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
28
Хедира
21
Дибала
21
Мората
4-3-2-1
95
Голлини
15
Бьянкетти
22
Хеландер
18
Морас
18
Супрайен
20
Халлфредссон
19
Греко
26
Силигарди
22
Вшолек
17
Ионицэ
11
Паццини
4
Касерес
24
Ругани
24
Ругани
4
Касерес
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
21
Мората
11
Дзадза
11
Дзадза
21
Мората
22
Вшолек
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
22
Вшолек
19
Греко
21
Хуанито
21
Хуанито
19
Греко
20
Халлфредссон
93
Фарес
93
Фарес
20
Халлфредссон
Остались в запасе
Ювентус
Верона
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
Остались в запасе
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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