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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Палермо
Верона - Палермо: обзор матча 10 января 2016
Верона
10.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
27'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Палермо
89'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Трайковски
Замена
М. Фарес
️️️️
А. Ионицэ
86'
85'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
83'
Желтая карточка
М. Морганелла
76'
Замена
И. Чочев
️️️️
М. Яяло
75'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
Хуанито
69'
Замена
Хуанито
️️️️
Э. Халлфредссон
65'
Желтая карточка
Д. Паццини
53'
47'
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
П. Вшолек
46'
44'
Желтая карточка
Э. Гольданига
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
М. Яяло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Верона
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Мануэль Артеага
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
3-4-1-2
95
Голлини
22
Хеландер
18
Морас
18
Супрайен
7
Сала
17
Ионицэ
20
Халлфредссон
43
Вивиани
22
Вшолек
11
Паццини
18
Тони
3-4-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
18
Гольданига
21
Гонсалес
89
Морганелла
33
Лазаар
7
Хильемарк
18
Яяло
20
Васкес
7
Трайковски
19
Джилардино
22
Вшолек
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
22
Вшолек
20
Халлфредссон
21
Хуанито
21
Хуанито
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
93
Фарес
93
Фарес
17
Ионицэ
18
Яяло
18
Чочев
18
Чочев
18
Яяло
7
Трайковски
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Трайковски
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
Остались в запасе
Верона
Палермо
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
19
Мануэль Артеага
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
77
Рафаэль
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
19
Мануэль Артеага
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Верона - Палермо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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