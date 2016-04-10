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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 10 апреля 2016
Наполи
10.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Верона
33'
М. Габбиадини
45+2'
Л. Инсинье (П)
70'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
Замена
И. Стринич
️️️️
Ф. Гулам
87'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
М. Гамшик
79'
72'
Замена
Л. Марроне
️️️️
А. Ребич
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
О. Эль-Каддури
70'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Габбиадини
68'
Желтая карточка
В. Кирикеш
61'
53'
Замена
Д. Паццини
️️️️
П. Вшолек
52'
Замена
Л. Греко
️️️️
Ф. Вивиани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Инсинье
45'
+2
45'
Красная карточка
С. Супрайен
39'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
33'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
23'
21'
Желтая карточка
Самир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
39
Альбиоль
4
Хюсай
5
Лопес
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Габбиадини
4-3-3
95
Голлини
33
Самир
15
Бьянкетти
18
Супрайен
5
Пизано
17
Ионицэ
43
Вивиани
18
Эмануэльсон
22
Вшолек
9
Ребич
21
Хуанито
17
Гамшик
15
Чалоба
15
Чалоба
17
Гамшик
13
Гулам
23
Стринич
23
Стринич
13
Гулам
11
Габбиадини
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
11
Габбиадини
9
Ребич
4
Марроне
4
Марроне
9
Ребич
43
Вивиани
19
Греко
19
Греко
43
Вивиани
22
Вшолек
11
Паццини
11
Паццини
22
Вшолек
Остались в запасе
Наполи
Верона
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
7
Бошко Янкович
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Наполи - Верона
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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