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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кьево
Верона - Кьево: обзор матча 20 февраля 2016
Верона
20.02.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
29'
Л. Тони (П)
57'
Д. Паццини
90+5'
А. Ионицэ
71'
С. Пеллисьер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кьево
ГОЛ! 3:1!
А. Ионицэ
Пас отдал
П. Вшолек
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Н. Ригони
81'
Вторая желтая
Н. Сполли
Желтая карточка
П. Вшолек
80'
75'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Д. Паццини
74'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Пеллисьер
Вторая желтая
В. Морас
70'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Фарес
68'
67'
Замена
Ф. Коста
️️️️
Д. Пинци
Замена
М. Альбертацци
️️️️
Л. Силигарди
61'
Желтая карточка
В. Морас
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Фарес
57'
45'
Замена
П. М'Поку
️️️️
В. Бирса
45'
Желтая карточка
Д. Пинци
40'
Желтая карточка
Н. Фрей
29'
Желтая карточка
Н. Сполли
Пенальти не реализован!
Л. Тони
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Тони
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
96
Филиппо Дамиан
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-1-1-4
95
Голлини
5
Пизано
22
Хеландер
18
Морас
4
Марроне
17
Ионицэ
22
Вшолек
11
Паццини
26
Силигарди
93
Фарес
18
Тони
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
12
Цесар
29
Каччиаторе
2
Сполли
69
Ригони
23
Бирса
19
Кастро
3
Пинци
31
Пеллисьер
45
Инглесе
26
Силигарди
6
Альбертацци
6
Альбертацци
26
Силигарди
11
Паццини
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
11
Паццини
93
Фарес
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
93
Фарес
3
Пинци
4
Коста
4
Коста
3
Пинци
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
23
Бирса
40
М'Поку
40
М'Поку
23
Бирса
Остались в запасе
Верона
Кьево
33
Рикард Марконе
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
44
Никола Нинкович
АП
96
Филиппо Дамиан
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
96
Филиппо Дамиан
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Верона - Кьево
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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