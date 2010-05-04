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Кике Матео
Статистика
Кике Матео - статистика
Завершил карьеру
30 декабря 1979 (46)
#8 | Полузащитник
180 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1 : 1
04.05.2010
Спортинг
80' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1 : 1
01.05.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
0 : 2
25.04.2010
Вальядолид
76' - 90'
88'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 0
17.04.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
0 : 2
13.04.2010
Тенерифе
60' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1 : 0
10.04.2010
Спортинг
1' - 68'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 2
04.04.2010
Херес
71' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
0 : 0
28.03.2010
Спортинг
39' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
2 : 1
23.03.2010
Депортиво
75' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3 : 1
20.03.2010
Спортинг
71' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0 : 0
13.03.2010
Атлетик
72' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
3 : 0
07.03.2010
Спортинг
1' - 68'
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
3 : 2
28.02.2010
Осасуна
70' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1 : 3
21.02.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1 : 1
13.02.2010
Валенсия
72' - 90'
75'
Испания. Примера, 20 тур
Спортинг
0 : 1
30.01.2010
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 0
10.01.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
2 : 2
03.01.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
0 : 1
13.12.2009
Севилья
83' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 0
08.11.2009
Эспаньол
83' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
0 : 0
24.10.2009
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 2
18.10.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
4 : 1
04.10.2009
Мальорка
84' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 0
27.09.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1 : 1
24.09.2009
Сарагоса
79' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 2
20.09.2009
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
1 : 0
13.09.2009
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
31.08.2009
Спортинг
Был в запасе
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