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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Малага
Спортинг - Малага: обзор матча 03 января 2010
Спортинг
03.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Малага
45'
Г. Арнолен
69'
Р. Канелья
9'
Дуда
60'
Велигтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Малага
Желтая карточка
П. Мтилига
Замена
А. Луке
️️️️
Дуда
ГОЛ! 2:2!
Р. Канелья
Замена
Кармело
️️️️
Д. Камачо
Замена
Апоньо
️️️️
Хуанито
ГОЛ! 1:2!
Велигтон
Замена
Педрито
️️️️
Н. Баха
Замена
Мичел
️️️️
С. Матабуэна
Желтая карточка
Г. Арнолен
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 1:1!
Г. Арнолен
Желтая карточка
С. Матабуэна
Замена
Р. Састре
️️️️
А. Лора
19'
Желтая карточка
Н. Баха
Желтая карточка
Д. Камачо
17'
ГОЛ! 0:1!
Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Набиль Баха
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Кармело
АП
Малага
13
Роберто
ВР
36
Эдиньо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
37
Педрито
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
4
Ботиа
15
Канелья
11
Лора
10
Де лас Куэвас
24
Матабуэна
4
Камачо
17
Кастро
10
Мальдонадо
18
Баррал
4-3-2-1
78
Мунуа
0
Ману
3
Велигтон
88
Гонсалес
8
Мтилига
8
Фернандо
24
Хуанито
25
Торрес
14
Баха
17
Дуда
45
Форестьери
11
Лора
0
Састре
0
Састре
11
Лора
24
Матабуэна
8
Мичел
8
Мичел
24
Матабуэна
4
Камачо
6
Кармело
6
Кармело
4
Камачо
14
Баха
37
Педрито
37
Педрито
14
Баха
24
Хуанито
32
Апоньо
32
Апоньо
24
Хуанито
17
Дуда
5
Луке
5
Луке
17
Дуда
Остались в запасе
Спортинг
Малага
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
36
Эдиньо
ЦП
13
Роберто
ВР
18
Селим Бенашур
АП
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
13
Роберто
ВР
18
Селим Бенашур
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Спортинг - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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