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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Севилья
Спортинг - Севилья: обзор матча 13 декабря 2009
Спортинг
13.12.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
10'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Севилья
+1
Желтая карточка
А. Конко
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
К. Матео
️️️️
Мичел
Замена
Ренато
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
Кармело
️️️️
П. Сесилия
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
П. Сесилия
Замена
А. Негредо
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
М. Валиенте
Замена
М. Валиенте
️️️️
Адриано
Травма
Адриано
Желтая карточка
Мичел
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
(К)
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Спортинг
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
5
Ривера
8
Мичел
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
99
Сесилия
18
Баррал
3-2-3-2
25
Палоп
3
Адриано
3
Драгутинович
25
Конко
16
Навас
3
Наварро
5
Ромарик
16
Зокора
8
Перотти
2
Коне
11
Кануте
8
Мичел
8
Матео
8
Матео
8
Мичел
99
Сесилия
6
Кармело
6
Кармело
99
Сесилия
17
Кастро
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
17
Кастро
3
Адриано
4
Валиенте
4
Валиенте
3
Адриано
11
Кануте
11
Ренато
11
Ренато
11
Кануте
2
Коне
21
Негредо
21
Негредо
2
Коне
Остались в запасе
Спортинг
Севилья
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Спортинг - Севилья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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