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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Хетафе
Спортинг - Хетафе: обзор матча 10 января 2010
Спортинг
10.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
39'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Хетафе
Замена
С. Матабуэна
️️️️
Кармело
Желтая карточка
Марио
Замена
Б. Кепа
️️️️
Д. Кортес
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Желтая карточка
П. Леон
Замена
П. Риос
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Ману
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Л. Моран
️️️️
Ф. Мальдонадо
Желтая карточка
Д. Камачо
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Ф. Мальдонадо
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
18'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
6
Кармело
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Спортинг
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
15
Канелья
14
Эрнандес
5
Ривера
4
Камачо
17
Кастро
6
Кармело
10
Мальдонадо
18
Баррал
4-4-1-1
13
Кодина
21
Кортес
3
Марио
6
Диас
23
Торрес
18
Боатенг
8
Гонсалес
22
Каскеро
14
Гавилан
14
Леон
9
Сольдадо
6
Кармело
24
Матабуэна
24
Матабуэна
6
Кармело
10
Мальдонадо
18
Моран
18
Моран
10
Мальдонадо
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
21
Кортес
0
Кепа
0
Кепа
21
Кортес
8
Гонсалес
7
Ману
7
Ману
8
Гонсалес
14
Гавилан
16
Риос
16
Риос
14
Гавилан
Остались в запасе
Спортинг
Хетафе
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Спортинг - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Эль Молинон
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