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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 31 августа 2009
Барселона
31.08.2009, понедельник, 23:55
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
18'
Б. Кркич
43'
С. Кейта
82'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
️️️️
Ж. Пике
Замена
Х. Анхель
️️️️
Д. Кастро
Замена
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Максвелл
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Камачо
Травма
Максвелл
ГОЛ! 2:0!
С. Кейта
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Баррал
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
С. Кейта
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
5
Альберто Ривера
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Барселона
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Спортинг
3
Хосе Анхель
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
9
Кркич
11
Ибрагимович
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
0
Састре
4
Ботиа
15
Арнолен
15
Канелья
8
Мичел
4
Камачо
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
17
Кастро
18
Баррал
17
Максвелл
22
Абидаль
22
Абидаль
17
Максвелл
17
Кастро
3
Анхель
3
Анхель
17
Кастро
4
Камачо
9
Билич
9
Билич
4
Камачо
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
5
Марк Муниеса
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
8
Кике Матео
ЦП
0
Херард
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
5
Марк Муниеса
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
0
Херард
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Барселона - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Камп Ноу
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