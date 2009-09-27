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Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Спортинг
Осасуна - Спортинг: обзор матча 27 сентября 2009
Осасуна
27.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
56'
Д. Некунам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Спортинг
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Хуанфран
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Замена
Д. Камачо
️️️️
Мичел
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
М. Шоджаеи
Желтая карточка
Хосечо
Замена
Д. Кастро
️️️️
П. Сесилия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Некунам
Желтая карточка
Р. Састре
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Ф. Мальдонадо
Желтая карточка
Мичел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Жорже Галан
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
4
Андреу
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
4-1-2-1-2
1
Рикарду
18
Монреаль
17
Хосечо
4
Фланьо
20
Хуанфран
6
Ойер
10
Пуньяль
6
Некунам
8
Шоджаеи
7
Аранда
12
Пандиани
4-2-2-2
25
Хуан Пабло
0
Састре
15
Канелья
0
Херард
14
Эрнандес
5
Ривера
8
Мичел
99
Сесилия
10
Мальдонадо
9
Билич
18
Баррал
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
20
Хуанфран
11
Кальеха
11
Кальеха
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
17
Камуньяс
17
Камуньяс
8
Шоджаеи
10
Мальдонадо
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
10
Мальдонадо
8
Мичел
4
Камачо
4
Камачо
8
Мичел
99
Сесилия
17
Кастро
17
Кастро
99
Сесилия
Остались в запасе
Осасуна
Спортинг
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
8
Кике Матео
ЦП
4
Андреу
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
4
Андреу
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Осасуна - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
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