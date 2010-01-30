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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 30 января 2010
Спортинг
30.01.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
30'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
+3
Желтая карточка
К. Пуйоль
+1
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Желтая карточка
А. Ривера
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
С. Матабуэна
️️️️
К. Портилья
Желтая карточка
К. Портилья
Желтая карточка
Педро
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Д. Кастро
️️️️
Кармело
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
А. Иньеста
Желтая карточка
Кармело
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
(К)
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
6
Кармело
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Кристиан Портилья
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
5
Ривера
18
Портилья
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Моран
9
Билич
4-3-2-1
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
4
Маркес
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
11
Ибрагимович
18
Портилья
24
Матабуэна
24
Матабуэна
18
Портилья
6
Кармело
17
Кастро
17
Кастро
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
18
Баррал
10
Де лас Куэвас
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
8
Кике Матео
ЦП
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Барселона
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Спортинг
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
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0 : 1
11.10.2026
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1 : 2
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3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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