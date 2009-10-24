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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 24 октября 2009
Спортинг
24.10.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
Желтая карточка
А. Ривера
Желтая карточка
М. Диарра
Замена
И. Эрнандес
️️️️
Л. Моран
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Э. Гарай
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Гути
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Рауль
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
(К)
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛВ
9
Махамаду Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
23
Эстебан Гранеро
ПВ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Гути
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Карлос Акунья
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
5
Ривера
8
Мичел
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
18
Моран
18
Баррал
4-2-3-1
12
Касильяс
24
Гарай
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
9
Диарра
3
Алонсо
23
Гранеро
10
Кака
87
Дренте
7
Рауль
18
Моран
14
Эрнандес
14
Эрнандес
18
Моран
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
24
Гарай
39
Альбиоль
39
Альбиоль
24
Гарай
87
Дренте
14
Гути
14
Гути
87
Дренте
Остались в запасе
Спортинг
Реал
8
Кике Матео
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Спортинг - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 21:55 (прямая)
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