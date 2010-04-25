Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Вальядолид
Спортинг - Вальядолид: обзор матча 25 апреля 2010
Спортинг
25.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Вальядолид
80'
Манушу
90'
Х. Бараха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Вальядолид
ГОЛ! 0:2!
Х. Бараха
Желтая карточка
К. Матео
Замена
Л. Прието
️️️️
Кеко
Вторая желтая
А. Дель Орно
Красная карточка
Ф. Мальдонадо
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
М. Смилянич
ГОЛ! 0:1!
Манушу
Замена
К. Матео
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Р. Састре
️️️️
Р. Канелья
Замена
Кеко
️️️️
Н. Алеман
Желтая карточка
А. Дель Орно
14'
Желтая карточка
Нивалдо
Желтая карточка
А. Ботиа
12'
12'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Вальядолид
1
Якобо
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
4
Пеле
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Спортинг
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
6
Кармело
АП
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
15
Канелья
11
Лора
15
Арнолен
5
Ривера
99
Смилянич
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
18
Моран
18
Баррал
3-2-2-2
1
Якобо
4
Нивалдо
5
Серену
8
Бараха
19
Барраган
15
Дель Орно
7
Алеман
4
Пеле
9
Манушу
19
Коста
17
Кастро
8
Матео
8
Матео
17
Кастро
15
Канелья
0
Састре
0
Састре
15
Канелья
99
Смилянич
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
99
Смилянич
Кеко
17
Прието
17
Прието
Кеко
7
Алеман
20
Кеко
20
Кеко
7
Алеман
Остались в запасе
Спортинг
Вальядолид
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Спортинг - Вальядолид
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Вальядолид
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+