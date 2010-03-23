Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Депортиво
Спортинг - Депортиво: обзор матча 23 марта 2010
Спортинг
23.03.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
30'
М. Билич
90'
Д. Кастро (П)
65'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Депортиво
Красная карточка
А. Лопо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Кастро
Желтая карточка
Адриан
Замена
З. Каштру
️️️️
А. Томас
Замена
Д. Баррал
️️️️
Х. Анхель
Замена
К. Матео
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Л. Моран
️️️️
Кармело
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Желтая карточка
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Г. Серхио
️️️️
П. Альварес
ГОЛ! 1:0!
М. Билич
13'
Замена
Ману
️️️️
Р. Бодипо
11'
Красная карточка
Д. Арансубиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Спортинг
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
3
Анхель
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
5
Ривера
4
Камачо
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
6
Кармело
9
Билич
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
15
Лауре
22
Лопо
28
Домингес
20
Томас
22
Родригес
14
Альварес
23
Бодипо
20
Адриан
10
Де лас Куэвас
8
Матео
8
Матео
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
18
Моран
18
Моран
6
Кармело
3
Анхель
18
Баррал
18
Баррал
3
Анхель
23
Бодипо
25
Ману
25
Ману
23
Бодипо
20
Томас
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
20
Томас
14
Альварес
16
Серхио
16
Серхио
14
Альварес
Остались в запасе
Спортинг
Депортиво
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
22
Диего Сеоане
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Остались в запасе
22
Диего Сеоане
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Спортинг - Депортиво
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+