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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 10 апреля 2010
Вильярреал
10.04.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
16'
Д. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
Замена
️️️️
Р. Канелья
Замена
С. Касорла
️️️️
Нилмар
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Кани
Замена
Л. Моран
️️️️
Кармело
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
К. Матео
Замена
Р. Пирес
️️️️
Х. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
16'
10'
Желтая карточка
С. Матабуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Давид Фустер
АП
Спортинг
27
Рауль
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-3
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
18
Вента
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
12
Льоренте
7
Нилмар
25
Росси
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
0
Херард
15
Арнолен
11
Лора
8
Матео
4
Камачо
24
Матабуэна
6
Кармело
17
Кастро
9
Билич
12
Льоренте
8
Пирес
8
Пирес
12
Льоренте
8
Кани
7
Ибагаса
7
Ибагаса
8
Кани
7
Нилмар
8
Касорла
8
Касорла
7
Нилмар
8
Матео
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
8
Матео
6
Кармело
18
Моран
18
Моран
6
Кармело
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
27
Рауль
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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