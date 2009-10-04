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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Мальорка
Спортинг - Мальорка: обзор матча 04 октября 2009
Спортинг
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Мальорка
59'
Л. Моран
64'
М. Де лас Куэвас
69'
М. Де лас Куэвас
83'
М. Билич
12'
Х. Луис Марти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Мальорка
Замена
К. Матео
️️️️
Д. Кастро
ГОЛ! 4:1!
М. Билич
Замена
Кармело
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Х. Альварес
️️️️
М. Суарес
Замена
П. Пеццолано
️️️️
Туни
ГОЛ! 3:1!
М. Де лас Куэвас
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
П. Вебо
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 2:1!
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 1:1!
Л. Моран
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Д. Кастро
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Луис Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
0
Туни
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Арнолен
0
Херард
15
Канелья
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
8
Мичел
17
Кастро
18
Моран
18
Баррал
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
0
Хосеми
21
Айосе
19
Марти
6
Валеро
0
Туни
20
Адурис
11
Касадесус
17
Кастро
8
Матео
8
Матео
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
0
Туни
20
Пеццолано
20
Пеццолано
0
Туни
4
Суарес
5
Альварес
5
Альварес
4
Суарес
11
Касадесус
9
Вебо
9
Вебо
11
Касадесус
Остались в запасе
Спортинг
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Спортинг - Мальорка
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Молинон
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