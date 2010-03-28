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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Спортинг
Эспаньол - Спортинг: обзор матча 28 марта 2010
Эспаньол
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Спортинг
Замена
Коро
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Билич
Желтая карточка
Н. Пареха
Замена
А. Лора
️️️️
Л. Моран
Замена
Б. Саар
️️️️
П. Освальдо
Замена
И. Алонсо
️️️️
Л. Гарсия
Замена
К. Матео
️️️️
М. Де лас Куэвас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-1-2-3
13
Камени
12
Вила
2
Пареха
18
Форлин
2
Чика
16
Уртадо
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
0
Маркес
7
Кальехон
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
0
Састре
4
Ботиа
15
Арнолен
15
Канелья
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
4
Камачо
18
Моран
17
Кастро
9
Билич
7
Кальехон
10
Коро
10
Коро
7
Кальехон
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
9
Саар
9
Саар
10
Освальдо
10
Де лас Куэвас
8
Матео
8
Матео
10
Де лас Куэвас
18
Моран
11
Лора
11
Лора
18
Моран
9
Билич
18
Баррал
18
Баррал
9
Билич
Остались в запасе
Эспаньол
Спортинг
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эспаньол - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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