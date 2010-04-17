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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Спортинг
Севилья - Спортинг: обзор матча 17 апреля 2010
Севилья
17.04.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
8'
Ф. Кануте
53'
Л. Фабиано
80'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Спортинг
Замена
️️️️
М. Смилянич
ГОЛ! 3:0!
Кала
Вторая желтая
Х. Анхель
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Адриано
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Камачо
️️️️
Кармело
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 2:0!
Л. Фабиано
Замена
Д. Кастро
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Г. Арнолен
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
Р. Састре
Вторая желтая
М. Билич
Желтая карточка
М. Билич
Желтая карточка
Ф. Наварро
18'
16'
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
Желтая карточка
М. Смилянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
6
Кармело
АП
22
Карлос Альварес
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
3-2-2-2
25
Палоп
3
Драгутинович
14
Эскюде
16
Кала
3
Адриано
16
Навас
16
Зокора
11
Ренато
9
Фабиано
11
Кануте
3-2-2-1-2
25
Хуан Пабло
11
Лора
14
Эрнандес
15
Арнолен
0
Састре
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
99
Смилянич
6
Кармело
9
Билич
22
Альварес
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
6
Кармело
4
Камачо
4
Камачо
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Севилья
Спортинг
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Севилья - Спортинг
3
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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