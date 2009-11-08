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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Эспаньол
Спортинг - Эспаньол: обзор матча 08 ноября 2009
Спортинг
08.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
3'
М. Билич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эспаньол
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
К. Матео
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Б. Саар
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
И. Де Ла Пенья
Замена
Д. Камачо
️️️️
С. Матабуэна
Замена
Кармело
️️️️
Л. Моран
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Ф. Маркес
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
М. Уртадо
ГОЛ! 1:0!
М. Билич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
9
Бен Саар
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Канелья
4
Ботиа
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
24
Матабуэна
5
Ривера
17
Кастро
18
Моран
9
Билич
4-1-2-3
13
Камени
20
Пильюд
18
Форлин
2
Пареха
2
Чика
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
24
Алонсо
0
Маркес
10
Де лас Куэвас
8
Матео
8
Матео
10
Де лас Куэвас
24
Матабуэна
4
Камачо
4
Камачо
24
Матабуэна
18
Моран
6
Кармело
6
Кармело
18
Моран
0
Маркес
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
0
Маркес
25
Верду
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
25
Верду
24
Алонсо
9
Саар
9
Саар
24
Алонсо
Остались в запасе
Спортинг
Эспаньол
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Спортинг - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эль Молинон
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