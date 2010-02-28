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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Осасуна
Спортинг - Осасуна: обзор матча 28 февраля 2010
Спортинг
28.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
18'
М. Де лас Куэвас
71'
Д. Баррал
81'
Д. Кастро (П)
39'
Д. Некунам (П)
49'
К. Вадоч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Осасуна
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Серхио
Желтая карточка
Д. Кастро
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Кастро
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:2!
Д. Баррал
Замена
К. Матео
️️️️
М. Билич
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
Д. Баррал
️️️️
Л. Моран
Замена
С. Матабуэна
️️️️
М. Смилянич
ГОЛ! 1:2!
К. Вадоч
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Некунам
Желтая карточка
Р. Канелья
Желтая карточка
Х. Камуньяс
Желтая карточка
А. Ботиа
ГОЛ! 1:0!
М. Де лас Куэвас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Спортинг
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
11
Лора
15
Канелья
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
99
Смилянич
17
Кастро
18
Моран
9
Билич
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
23
Серхио
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
32
Вадоч
6
Некунам
17
Камуньяс
7
Аранда
12
Пандиани
9
Билич
8
Матео
8
Матео
9
Билич
99
Смилянич
24
Матабуэна
24
Матабуэна
99
Смилянич
18
Моран
18
Баррал
18
Баррал
18
Моран
20
Хуанфран
11
Кальеха
11
Кальеха
20
Хуанфран
23
Серхио
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
23
Серхио
Остались в запасе
Спортинг
Осасуна
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Остались в запасе
0
Жорже Галан
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
24
Рупер
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Спортинг - Осасуна
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Молинон
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