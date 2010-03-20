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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Спортинг
Реал - Спортинг: обзор матча 20 марта 2010
Реал
20.03.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
55'
Р. ван дер Ваарт
57'
Х. Алонсо
69'
Г. Игуаин
53'
Д. Баррал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Спортинг
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
Г. Игуаин
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Кармело
️️️️
Л. Моран
Замена
К. Матео
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 2:1!
Х. Алонсо
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Пабло
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
Замена
Гути
️️️️
Л. Диарра
Травма
Г. Арнолен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Лассана Диарра
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
(К)
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Гути
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Спортинг
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
24
Гарай
5
Арбелоа
3
Алонсо
23
Гранеро
19
Диарра
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
0
Састре
4
Ботиа
15
Арнолен
15
Канелья
5
Ривера
4
Камачо
18
Моран
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
18
Баррал
23
Гранеро
5
Гаго
5
Гаго
23
Гранеро
19
Диарра
14
Гути
14
Гути
19
Диарра
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
10
Де лас Куэвас
8
Матео
8
Матео
10
Де лас Куэвас
18
Моран
6
Кармело
6
Кармело
18
Моран
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Реал
Спортинг
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
Остались в запасе
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Реал - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 21:55 (прямая)
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