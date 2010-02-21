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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Спортинг
Сарагоса - Спортинг: обзор матча 21 февраля 2010
Сарагоса
21.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
90'
Х. Арисменди
38'
М. Билич
63'
Л. Моран
90'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Спортинг
ГОЛ! 1:3!
Д. Баррал
ГОЛ! 1:2!
Х. Арисменди
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
С. Матабуэна
️️️️
М. Смилянич
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Элизеу
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Эдмилсон
ГОЛ! 0:2!
Л. Моран
Замена
Л. Моран
️️️️
Кармело
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Х. Лопес
️️️️
М. Бабич
ГОЛ! 0:1!
М. Билич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
0
Марко Бабич
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
3-5-2
22
Каррисо
19
Элизеу
39
Ярошик
15
Контини
7
Лафита
23
Понцио
7
Эдмилсон
14
Габи
0
Бабич
26
Суасо
27
Колунга
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
4
Ботиа
15
Арнолен
11
Лора
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
99
Смилянич
6
Кармело
17
Кастро
9
Билич
7
Эдмилсон
7
Пеннант
7
Пеннант
7
Эдмилсон
0
Бабич
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
0
Бабич
19
Элизеу
14
Арисменди
14
Арисменди
19
Элизеу
99
Смилянич
24
Матабуэна
24
Матабуэна
99
Смилянич
6
Кармело
18
Моран
18
Моран
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
18
Баррал
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Сарагоса
Спортинг
13
Роберто
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Сарагоса - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Ла Ромареда
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