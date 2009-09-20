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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Спортинг
Валенсия - Спортинг: обзор матча 20 сентября 2009
Валенсия
20.09.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
23'
Д. Вилья
60'
Д. Вилья
7'
Д. Баррал
88'
Г. Арнолен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Спортинг
+2
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
Д. Альбельда
+1
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 2:2!
Г. Арнолен
Пас отдал
Херард
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Мичел
️️️️
Э. Банега
Замена
Л. Моран
️️️️
Д. Кастро
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Ж. Матье
Замена
М. Билич
️️️️
Ф. Мальдонадо
ГОЛ! 2:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Бруно
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Д. Камачо
️️️️
М. Де лас Куэвас
Вторая желтая
Мичел
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
15'
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Херард
ГОЛ! 0:1!
Д. Баррал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
0
Херард
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Мичел
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Спортинг
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
22
Матье
4
Наварро
4
Алексис
2
Бруно
24
Марчена
11
Банега
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
0
Херард
15
Арнолен
15
Канелья
5
Ривера
8
Мичел
10
Де лас Куэвас
10
Мальдонадо
17
Кастро
18
Баррал
22
Матье
6
Альбельда
6
Альбельда
22
Матье
11
Банега
21
Мичел
21
Мичел
11
Банега
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
10
Де лас Куэвас
4
Камачо
4
Камачо
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
18
Моран
18
Моран
17
Кастро
10
Мальдонадо
9
Билич
9
Билич
10
Мальдонадо
Остались в запасе
Валенсия
Спортинг
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
8
Кике Матео
ЦП
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Валенсия - Спортинг
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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