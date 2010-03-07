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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Спортинг
Мальорка - Спортинг: обзор матча 07 марта 2010
Мальорка
07.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
12'
Х. Альварес
76'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Спортинг
Замена
Ф. Варела
️️️️
Б. Валеро
Замена
️️️️
В. Касадесус
Замена
Д. Камачо
️️️️
С. Матабуэна
ГОЛ! 2:0!
В. Касадесус
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Х. Альварес
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
К. Матео
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Г. Арнолен
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Корралес
0
Хосеми
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
20
Адурис
11
Касадесус
4-4-1-1
25
Хуан Пабло
0
Састре
4
Ботиа
15
Арнолен
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
24
Матабуэна
8
Матео
18
Моран
18
Баррал
5
Альварес
19
Марти
19
Марти
5
Альварес
6
Валеро
19
Варела
19
Варела
6
Валеро
24
Матабуэна
4
Камачо
4
Камачо
24
Матабуэна
8
Матео
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
8
Матео
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Мальорка
Спортинг
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
27
Рауль
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Мальорка - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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