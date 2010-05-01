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Ла Лига 2026/2027
Малага - Спортинг
Малага - Спортинг: обзор матча 01 мая 2010
Малага
01.05.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
79'
Ф. Кайседо
43'
Апоньо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Спортинг
Желтая карточка
Кармело
Желтая карточка
Х. Пабло
Желтая карточка
Хуанито
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Р. Састре
Замена
М. Билич
️️️️
А. Лора
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Л. Моран
Замена
Кармело
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Лора
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Апоньо
Замена
А. Луке
️️️️
П. Мтилига
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Л. Моран
Замена
В. Обинна
️️️️
Фернандо
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Апоньо
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
А. Ботиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
14
Набиль Баха
АП
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Кике Матео
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
3-4-3
78
Мунуа
8
Мтилига
88
Гонсалес
18
Гамес
8
Фернандо
6
Торибио
32
Апоньо
24
Хуанито
17
Дуда
14
Баха
18
Бенашур
3-2-2-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Арнолен
4
Ботиа
0
Састре
3
Анхель
5
Ривера
4
Камачо
18
Моран
17
Кастро
18
Баррал
8
Фернандо
11
Обинна
11
Обинна
8
Фернандо
8
Мтилига
5
Луке
5
Луке
8
Мтилига
32
Апоньо
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Апоньо
18
Моран
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
18
Моран
17
Кастро
6
Кармело
6
Кармело
17
Кастро
11
Лора
9
Билич
9
Билич
11
Лора
Остались в запасе
Малага
Спортинг
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
8
Кике Матео
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
8
Кике Матео
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Малага - Спортинг
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Ла Росаледа
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