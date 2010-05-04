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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Спортинг
Хетафе - Спортинг: обзор матча 04 мая 2010
Хетафе
04.05.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
47'
Р. Сольдадо
18'
М. Де лас Куэвас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Спортинг
Замена
Д. Кастро
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Мику
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
К. Матео
️️️️
Кармело
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Ману
️️️️
Х. Гавилан
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Де лас Куэвас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
17
Фабио Селестини
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Омар
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Кике Матео
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
4-4-1-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Рафа
14
Гавилан
22
Каскеро
18
Боатенг
8
Гонсалес
14
Леон
9
Сольдадо
3-2-3-1-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
14
Эрнандес
15
Арнолен
0
Састре
3
Анхель
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
4
Камачо
6
Кармело
9
Билич
22
Каскеро
10
Парехо
10
Парехо
22
Каскеро
14
Гавилан
7
Ману
7
Ману
14
Гавилан
9
Сольдадо
20
Мику
20
Мику
9
Сольдадо
6
Кармело
8
Матео
8
Матео
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Хетафе
Спортинг
19
Оскар Устари
ВР
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
0
Омар
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
0
Омар
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Серхио Матабуэна
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Хетафе - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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