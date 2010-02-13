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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 13 февраля 2010
Спортинг
13.02.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
6'
Д. Кастро
76'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Валенсия
+5
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
А. Лора
+5
+3
Желтая карточка
А. Деальберт
Замена
М. Смилянич
️️️️
Д. Кастро
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Банега
Желтая карточка
К. Матео
Замена
К. Матео
️️️️
Кармело
Замена
Л. Мигел
️️️️
Бруно
Замена
А. Домингес
️️️️
П. Эрнандес
Травма
Бруно
Желтая карточка
Г. Арнолен
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Кристиан Портилья
ЦП
6
Кармело
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
4
Ботиа
11
Лора
5
Ривера
18
Портилья
17
Кастро
6
Кармело
10
Де лас Куэвас
9
Билич
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
5
Деальберт
24
Марчена
22
Матье
11
Банега
6
Альбельда
21
Сильва
64
Мата
19
Эрнандес
7
Вилья
6
Кармело
8
Матео
8
Матео
6
Кармело
17
Кастро
99
Смилянич
99
Смилянич
17
Кастро
2
Бруно
23
Мигел
23
Мигел
2
Бруно
19
Эрнандес
10
Домингес
10
Домингес
19
Эрнандес
64
Мата
17
Хоакин
17
Хоакин
64
Мата
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Диего Камачо
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спортинг - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эль Молинон
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