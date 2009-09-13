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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Альмерия
Спортинг - Альмерия: обзор матча 13 сентября 2009
Спортинг
13.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
6'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Альмерия
Желтая карточка
М. Анхель Ньето
Желтая карточка
Г. Арнолен
Желтая карточка
А. Крусат
Замена
Д. Камачо
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Гильерме
️️️️
Д. Сисма
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Л. Моран
️️️️
Ф. Мальдонадо
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
П. Пьятти
️️️️
Корона
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
Ф. Мальдонадо
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Спортинг
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Андреу
ЦП
8
Кике Матео
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
15
Канелья
15
Арнолен
5
Ривера
8
Мичел
10
Де лас Куэвас
17
Кастро
10
Мальдонадо
18
Баррал
3-2-3-1-1
25
Алвес
88
Мичел
15
Чико
18
Акасиете
21
Ортис
5
Сисма
23
Бернандельо
23
Сориано
7
Крусат
15
Корона
5
Уче
17
Кастро
4
Камачо
4
Камачо
17
Кастро
10
Мальдонадо
18
Моран
18
Моран
10
Мальдонадо
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
21
Ортис
0
Ньето
0
Ньето
21
Ортис
15
Корона
10
Пьятти
10
Пьятти
15
Корона
5
Сисма
3
Гильерме
3
Гильерме
5
Сисма
Остались в запасе
Спортинг
Альмерия
4
Андреу
ЦП
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
4
Андреу
ЦП
8
Кике Матео
ЦП
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Спортинг - Альмерия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эль Молинон
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