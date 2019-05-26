Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2008/2009