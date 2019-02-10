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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - СПАЛ
Аталанта - СПАЛ: обзор матча 10 февраля 2019
Аталанта
10.02.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
57'
Й. Иличич
79'
Д. Сапата
8'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - СПАЛ
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
79'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Сапата
57'
29'
Желтая карточка
А. Палоски
Желтая карточка
Х. Хатебур
13'
12'
Желтая карточка
М. Валоти
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Петанья
Пас отдал
Я. Куртич
4'
Желтая карточка
С. Миссироли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
2
Толой
33
Хатебур
21
Кастань
19
Паломино
15
де Рон
23
Манчини
8
Фройлер
72
Иличич
10
Гомес
91
Сапата
3-2-3-2
2
Вивиано
15
Сионек
34
Викари
4
Коста
29
Лаццари
33
Бонифази
27
Куртич
6
Миссироли
10
Валоти
9
Палоски
37
Петанья
Остались в запасе
Аталанта
СПАЛ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Альфред Гомис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Аталанта - СПАЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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