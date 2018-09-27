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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Сассуоло
СПАЛ - Сассуоло: обзор матча 27 сентября 2018
СПАЛ
27.09.2018, четверг, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
59'
К. Адьяпонг
90'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Сассуоло
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Матри
Желтая карточка
Я. Куртич
66'
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Адьяпонг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
34
Викари
2
Шимич
27
Фелипе
29
Лаццари
16
Вальдифиори
6
Миссироли
27
Куртич
93
Фарес
7
Антенуччи
37
Петанья
3-2-2-2-1
47
Консильи
17
Адьяпонг
6
Марлон
67
Феррари
13
Рожерио
96
Маньяни
10
Бурабиа
4
Маньянелли
31
Джуричич
13
Бога
15
Бабакар
Остались в запасе
СПАЛ
Сассуоло
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча СПАЛ - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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